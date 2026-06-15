Москва15 июнВести.Польское издание Podlaski.info раскрыло личность гражданина России, погибшего при стрельбе в городе Бела-Подляска (Люблинское воеводство).
По данным журналистов, убитым оказался 44-летний художник Семен Скрепецкий (настоящее имя – Роберт Кузовков).
Убит Семен Скрепецкий – российский художникговорится в публикации
Известно, что в последние годы художник находился за границей, незадолго до трагедии он был в Берлине.
Инцидент произошел на автостоянке на улице Теребельской, в одном из крупных жилых комплексов. Преступник подошел к россиянину в упор и произвел серию выстрелов из огнестрельного оружия. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.
Ранее сообщалось, что нападавшего пока не смогли задержать.