Польские СМИ назвали имя погибшего при стрельбе в Польше россиянина

Стало известно имя погибшего в Польше россиянина Польские СМИ назвали имя погибшего при стрельбе в Польше россиянина

Москва15 июн Вести.Польское издание Podlaski.info раскрыло личность гражданина России, погибшего при стрельбе в городе Бела-Подляска (Люблинское воеводство).

По данным журналистов, убитым оказался 44-летний художник Семен Скрепецкий (настоящее имя – Роберт Кузовков).

Убит Семен Скрепецкий – российский художник говорится в публикации

Известно, что в последние годы художник находился за границей, незадолго до трагедии он был в Берлине.

Инцидент произошел на автостоянке на улице Теребельской, в одном из крупных жилых комплексов. Преступник подошел к россиянину в упор и произвел серию выстрелов из огнестрельного оружия. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Ранее сообщалось, что нападавшего пока не смогли задержать.