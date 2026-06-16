Москва16 июнВести.В рамках расследования убийства российского художника Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова) задержаны три человека, сообщает польская радиостанция RMF FM. Причем непосредственного исполнителя среди задержанных нет.
Уточняется, что к поиску других соучастников преступления подключились сотрудники криминального отдела воеводского полицейского управления в городе Люблин.
Задержать подозреваемого в убийстве до сих пор не удалосьговорится в публикации
По данным радиостанции, все задержанные могут быть причастны к убийству. В их числе мужчина, занимающийся перевозкой людей.
Как сообщалось ранее, Скрепецкий был застрелен в городе Белая Подляская. Нападение произошло на автостоянке на улице Теребельской, в одном из крупных жилых комплексов. Убийца подошел к россиянину и несколько раз выстрелил в упор.