В Польше по делу об убийстве россиянина задержаны трое, но не исполнитель

В Польше все еще не задержали подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого В Польше по делу об убийстве россиянина задержаны трое, но не исполнитель

Москва16 июн Вести.В рамках расследования убийства российского художника Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова) задержаны три человека, сообщает польская радиостанция RMF FM. Причем непосредственного исполнителя среди задержанных нет.

Уточняется, что к поиску других соучастников преступления подключились сотрудники криминального отдела воеводского полицейского управления в городе Люблин.

Задержать подозреваемого в убийстве до сих пор не удалось говорится в публикации

По данным радиостанции, все задержанные могут быть причастны к убийству. В их числе мужчина, занимающийся перевозкой людей.

Как сообщалось ранее, Скрепецкий был застрелен в городе Белая Подляская. Нападение произошло на автостоянке на улице Теребельской, в одном из крупных жилых комплексов. Убийца подошел к россиянину и несколько раз выстрелил в упор.