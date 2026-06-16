Москва16 июн Вести.Российского художника Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова) убили для привлечения внимания европейской общественности. Об этом ИС "Вести" заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Камкин считает, что это провокация.

Убили жертвенную курицу, как можно так выразиться, для привлечения внимания общественности и для того, чтобы взбудоражить общественные мнения. Опять же, замалчивается бэкграунд этого замечательного, в кавычках, человека, что он фактически, как говорится, критиковал и гадил всем, но выпячивается именно его антироссийский нарратив. То есть, пытаются убедить общественность, что действительно, вот, злая Россия … руками, условно говоря, каких-то граждан Белоруссии... уничтожила, значит, как говорится, прямо паладина свободы сказал он

Также эксперт назвал политический подтекст произошедшего события. "На самом деле, мне видится это именно так, что в обеспечении информационного шума в момент встречи "Большой семерки" просто был украинскими спецслужбами ликвидирован, ну, скажем так, не самый медийный, но в то же время достаточно заметный человек", - сказал он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров заявил, что на саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бене лидеры европейских стран постараются уничтожить дух Анкориджа и заставить Трампа забыть о договоренностях с РФ.