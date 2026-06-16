Москва16 июн Вести.Заголовки британской телерадиокорпорации BBC об убийстве российского художника-карикатуриста Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова) являются дешевой пропагандой. Об этом ИС "Вести" заявил корреспондент RT Константин Придыбайло.

По его словам, журналистика на Западе давно умерла, и ситуация с художником очередное тому подтверждение.

Это чистой воды пропаганда, очень дешевая пропаганда. И на самом деле огромное количество людей уже перестали на нее вестись. И поэтому они, наверное, скатываются вот в такую желтую, такую какую-то полуподвальную, какую-то гопническую пропаганду. Вот именно настолько жестить, настолько прямо в лоб врать … Их задача сейчас в очередной раз всем журналистам BBC, других изданий, объяснить своим согражданам, почему они беднеют. И работающий лайфхак на протяжении последних десятилетий – это то, что Россия очень плохая сказал журналист

Ранее сообщалось, что Скрепецкий был застрелен в городе Белая Подляская. Нападение произошло на автостоянке на улице Теребельской, в одном из крупных жилых комплексов. Убийца подошел к россиянину и несколько раз выстрелил в упор.