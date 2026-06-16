Москва16 июн Вести.Убийство художника Семена Скрепецкого в Польше связано с провокацией Киева касательно удара по храму Киево-Печерской лавры, цель обоих событий – создать образ "кровавой" России. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог Сергей Карнаухов.

Он добавил, что Киев хотел привязать эти события к саммиту G7.

Это убийство могло бы быть странным, если бы, например, вчера не было большой провокации, связанной с якобы ударом российских Вооруженных сил по храму Киево-Печерской лавры. Когда ты видишь синхронность событий и видишь их даже симметрию, тогда понятно, что все укладывается в единую логику. Вчера им пожар в лавре потребовался для того, чтобы они выклянчивали свое членство в Евросоюзе. Мы помним, что буквально вчера шли переговоры [главы киевского режима Владимира] Зеленского, сегодня заседание G7, и вот мы видим убийство заявил политолог

Карнаухов подчеркнул, что украинские власти хотят таким образом поддерживать "кровавый" образ РФ в глазах Запада.

Они постоянно вот этими кровавыми преступлениями держат в повестке образ Российской Федерации в качестве кровавой страны, президента России [Владимира Путина], который якобы отдает личные приказы на ликвидацию несчастных художников. Это абсолютно программная работа. Причем надо здесь хорошо отдавать отчет в том, кто это делает. Это британские спецслужбы заключил Карнаухов

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июня в результате пожара на территории Киево-Печерской лавры серьезно пострадал Успенский собор, а позже, в тот же день, в польском городе Бяла-Подляска был застрелен художник Семен Скрепецкий.