Сбежавшие из РФ оппозиционеры находятся в большой опасности на Западе Карнаухов заявил, что беглые оппозиционеры находятся под угрозой на Западе

Москва16 июн Вести.Оппозиционеры из РФ, которые сбежали за границу, могут стать жертвами провокационных действий стран Запада. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился политолог Сергей Карнаухов.

Мы должны понимать, что здесь, к огромному сожалению, люди, которые бегут из России и там продолжают свою псевдополитическую деятельность, они все находятся под угрозой. Это, кстати говоря, касается в первую очередь, я прямо наблюдаю, как этих людей откармливают, прям в полном смысле этого слова, откармливают как, простите меня, свиней на ферме. Это окружение запрещенной организации ФБК (признана экстремистской и запрещена в РФ), это члены этой организации, всякие [Леониды] Волковы (признан иноагентом в РФ), [Русланы] Шаведдиновы (признан иноагентом в РФ) и прочие. Вот они как раз являются потенциальными жертвами рассказал Карнаухов

Политолог заявил, что их убийства могут быть использованы перед важным мероприятием, чтобы опять попытаться создать образ "злой" России.

Когда понадобится поддержать перед очередным форумом, заседание G7 или иной организации и поддержать образ России как страны террористической, [президента РФ Владимира] Путина как главного тирана планеты, вот для этого будут убивать еще и этих людей. И, конечно, обвинять нас, потому что для западного читателя, для западного зрителя – ну а кто, кроме России? Ведь они же против России выступают объяснил Карнаухов

Ранее сообщалось, что в Польше был убит художник Семен Скрепецкий. По мнению Карнаухова, это было связано с провокацией вокруг Киево-Печерской лавры и саммитом G7.