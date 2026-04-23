Москва23 апр Вести.Нельзя недооценивать радикальных оппозиционеров, которые уехали из России, поскольку при первой возможности из Европы последуют деньги и инструкции для дестабилизации ситуации внутри России. Об этом заявил в своем Telegram-канале автор информационной службы "Вести" Андрей Медведев.

По словам Медведева, лидеры "убегантов" уехали, но активисты второго и третьего уровня остались в России, затаились и ждут момента. На Западе понимают: Россию не победить снаружи, но раскачать изнутри – почему бы не попробовать.

Дело не только в том, что наши убеганты никогда не умели и не хотели зарабатывать сами. Что они политические и моральные евнухи. Ни одного реального дела за плечами, только гранты, спонсорские вливания и борьба за демократию на чужом содержании… Главные лидеры сидят в Европе и дерутся за последние гранты. Но недооценивать радикальную оппозицию в изгнании нельзя. Лидеры уехали. А вот активисты второго и третьего уровня, полевые координаторы, блогеры и просто озлобленные активисты, из тех что на митинги ходили и орали "мы здесь власть", остались в России. Затаились, как мыши под веником. Ждут момента. При первой возможности – уличные акции, столкновения, провокации. А из ЕС пойдут команды, деньги и инструкции. На Западе понимают: Россию не победить снаружи. Но раскачать изнутри, скажем под выборы, на фоне долгой военной операции, прилетов дронов – чего же не попробовать. Именно поэтому беглых оппозиционеров продолжают кормить… Пока у этих людей есть внешний спонсор, они опасны. Они выглядят как клоуны. Но они враги. И они Россию не пощадят заявил Медведев

Ранее он заявил, что упаднические настроения и бесконечное "бурчание" о том, как все плохо и неэффективно, погубили Россию в 1916 году. И сейчас стране категорически нельзя скатываться в то же состояние.