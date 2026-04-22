Медведев предупредил об опасности "нытья" для России по аналогии с 1916 годом

Москва22 апр Вести.Упаднические настроения и бесконечное "бурчание" о том, как все плохо и неэффективно, погубили Россию в 1916 году. И сейчас стране категорически нельзя скатываться в то же состояние. Такое мнение озвучил журналист ИС "Вести" Андрей Медведев.

Он сравнил текущую ситуацию с концом первой мировой войны, когда недовольство народа не имело объективных причин.

Был 1916-й год, когда то же нытье и вот это вот бесконечное бурчание о том, как все плохо, как все неэффективно, как мы чего-то не умеем, оно Россию погубило. Ну, объективно, вот это вот бурчание в тылу при том, что на фронте был и Брусиловский прорыв, и в Закавказье русские войска прекрасно действовали, причем снесли турецкую армию. Тогда Россию, российскую армию, страну погубило нытье и эти упаднические настроения, для которых не было объективных ни экономических, ни военных причин объяснил Медведев

Он добавил, что самонакручивание через нытье может иметь очень опасные последствия.

Самонакручивание через нытье: Ай, как все плохо! Ай, как мы не справляемся – это очень опасная вещь, в которую нам категорически нельзя скатиться. Нам надо честно признать: да, сложно, да, трудно, да, очень непростой период, который будет продолжаться еще год точно рассказал Медведев

Ранее недовольство состоянием российской экономики выразил лидер "КПРФ" Геннадий Зюганов. Он назвал ситуацию "печальной".