Москва16 июн Вести.Убийство художника Семена Скрепецкого – часть работы по демонизации России. Такое мнение ИС "Вести" выразил политолог Сергей Карнаухов.

Сегодня мы получаем это убийство, убийство художника, который буквально не имел никакого значения ни для каких политических процессов. Но, судя по всему, понадобился для того, чтобы сегодня, в день открытия G7 и ключевых переговоров [лидера киевского режима Владимира] Зеленского, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [президента США Дональда] Трампа, а также других двусторонних встреч, им нужен образ России в качестве актуализированного образа зла. Поэтому, естественно, это убийство напрямую надо связывать с тем политическим процессом, который происходит в мире. А главное, надо еще раз подчеркнуть, что жизнь человека для этих людей не имеет никакого значения. Вот надо просто поддержать в качестве небольшого повода образ России как страны зла