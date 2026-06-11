Политолог: слухи о "подполье партизан" в Крыму были созданы намеренно Карнаухов назвал вражеской пропагандой слухи о "подполье партизан" в Крыму

Москва11 июн Вести.Статья о некоем подполье крымских татар, которое устраивает диверсии как на территории полуострова, так и на остальной России, является вражеской пропагандой. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Сергей Карнаухов.

В частности, он отметил, что публикация о "партизанах" была сделана в издании, которое отличается русофобским содержанием.

Структура организации держится в тайне, проведение операций держится в тайне. Это попытка негодными средствами на площадке экстремистской, абсолютно антироссийской газеты попробовать собрать хоть какое-то подполье, которое будет совершать поджоги коллекторов, поджоги подстанций и так далее уверен он

При этом, указал Карнаухов, ставка в таком "рекламном проекте" делается на этническую принадлежность.

По сути дела, это рекламная статья и рекламный проект по попытке вовлечь сегодня этнические группы, в первую очередь крымских татар, в противоправную деятельность сегодня в Крыму. Потому что именно там сегодня основной акцент со стороны Украины. Они будут делать все, чтобы там дестабилизировать ситуацию полагает эксперт

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника в Крыму на пассажирский поезд, который следовал по маршруту Москва - Симферополь, погиб помощник машиниста, машинист ранен, пассажиры не пострадали.