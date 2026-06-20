Гражданин Грузии обвиняется в убийстве художника Скрепецкого в Польше Прокуратура Польши обвинила гражданина Грузии в убийстве художника Скрепецкого

Москва20 июн Вести.Национальная прокуратура Польши предъявила обвинение гражданину Грузии в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя – Роберт Кузовков). Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что расследование уголовного дела проходит по статье об умышленном убийстве, согласно которой за совершенное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от десяти лет до пожизненного заключения.

Прокурор Люблинского отдела Национальной прокуратуры предъявил гражданину Грузии Эльнуру А. обвинение в убийстве 15 июня 2026 года в Белой Подляске гражданина Российской Федерации Роберта К., произведя в его направлении пять выстрелов из огнестрельного оружия следует из сообщения

По информации следствия, фигурант не признал вину и отказался от дачи показаний. Кроме того, прокурор направил в суд ходатайство о его аресте сроком на три месяца.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка сообщил, что спецслужбы республики предлагали Скрепецкому предоставить охрану, но тот отказался.