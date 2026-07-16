Москва16 июл Вести.Гражданин Украины Илья К. может быть приговорен к пожизненному лишению свободы в Польше по ряду обвинений. Одной из них - диверсионная деятельность в интересах иностранной разведки.

В общей сложности украинцу предъявлено 47 обвинений. По версии следствия, задания от иностранных спецслужб он получал через мессенджер, а плату за их выполнение брал в криптовалюте, сообщает польская радиостанция RMF24.

18-летний украинец Илья К. может быть приговорен к пожизненному заключению после предъявления ему в Польше обвинения в саботаже... Обвинительное заключение уже передано в районный суд Вроцлава отмечается в сообщении

Согласно материалам уголовного дела, Илья К. разместил десятки надписей с символикой УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), в том числе на памятнике героям Варшавского гетто, памятнике жертвам Волынской резни в Домоставе, а также зданиях Польской академии наук и Академии изящных искусств во Вроцлаве. Он также вывешивал красно-черные флаги (символика ОУН-УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кроме того, по данным следствия, украинец планировал устроить диверсию на параде в честь Дня вооруженных сил в Польше в 2025 году — запустить беспилотник над автомобилем с президентом Каролем Навроцким, но не смог реализовать задуманное из-за своего задержания.

Ранее в польском городе Бытов были задержаны трое граждан Украины по делу о нападении на супружескую пару. По словам депутата партии "Право и справедливость" Дариуша Матецкого, в центре города трое украинцев в возрасте 28, 30 и 37 лет напали на 36-летнего мужчину и 44-летнюю женщину. Муж получил тяжелые травмы и спустя два дня скончался в больнице.