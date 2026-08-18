Москва18 авг Вести.Российский оппозиционер Сергей Власенко найден мертвым в Варшаве. Об этом сообщает местное издание Wirtualna Polska.

Как отмечается, тело 71-летнего мужчины обнаружил его друг, который недавно вернулся в Польшу из заграницы. Квартира оппозиционера была заперта изнутри, а его знакомый попал в жилище через балкон.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, следствие не рассматривает версию убийства, признаков насильственной смерти не обнаружено. Точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия.

Власенко получил политическое убежище в Польше после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в конце февраля 2022 года. Был участником "Съезда народных депутатов" (признан в РФ террористической организацией, его деятельность также была признана нежелательной).