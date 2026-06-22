Turizm News: россиянина обнаружили мертвым в саду жилого дома в Анталье

Российского туриста обнаружили мертвым в саду жилого дома в Анталье Turizm News: россиянина обнаружили мертвым в саду жилого дома в Анталье

Москва22 июн Вести.Российского туриста обнаружили мертвым в саду жилого дома в Анталье, причем причины его смерти пока не определены. Информацию об этом разместил портал Turizm News.

Тело было найдено 22 июня в районе Гюзелоба округа Муратпаша​​​. Очевидцы увидели мужчину, который лежал без движения у трехэтажного дома. На место вызвали медиков.

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Согласно информации портала, россиянин прибыл в Анталью через местный аэропорт 10 июня.

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Умерший находится в морге Института судебной медицины Антальи.