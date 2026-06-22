Москва22 июнВести.Российского туриста обнаружили мертвым в саду жилого дома в Анталье, причем причины его смерти пока не определены. Информацию об этом разместил портал Turizm News.
Тело было найдено 22 июня в районе Гюзелоба округа Муратпаша. Очевидцы увидели мужчину, который лежал без движения у трехэтажного дома. На место вызвали медиков.
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Согласно информации портала, россиянин прибыл в Анталью через местный аэропорт 10 июня.
Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Умерший находится в морге Института судебной медицины Антальи.