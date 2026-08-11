15-летний турист из России погиб в горах Абхазии В горах Абхазии погиб 15-летний россиянин

Москва11 авг Вести.15-летний турист из России погиб в горах Абхазии в Гулрыпшском районе, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

В понедельник вечером на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Группа российских туристов совершала альпинистское восхождение в горной местности Гулрыпшского района. В результате неосторожных действий один из участников группы, 15-летний подросток, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб говорится в сообщении

МЧС Абхазии в связи с трагедией напоминает жителям и гостям республики, планирующим горные походы, что в законодательстве Абхазии нет жестких требований об обязательной регистрации туристических маршрутов.

При этом в ведомстве настоятельно призвали и требуют от всех организованных групп и самостоятельных путешественников заблаговременно информировать спасателей о своих планах.

В МЧС также призвали соблюдать основные правила безопасности перед выходом в горы: передавать координаты, сообщать спасателям точный и подробный план движения, согласовывать сроки выхода на маршрут и время возвращения, координировать свои действия с ведомством до начала восхождения.

Ранее сообщалось о гибели на Эльбрусе 11-летнего мальчика. Вместе с отцом он покорил Эльбрус, но во время спуска на высоте 5300 метров ребенок трижды сорвался вниз, получил переломы и погиб.