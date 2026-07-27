Москва27 июл Вести.На Эльбрусе спасатели обнаружили тело российского альпиниста, ведутся работы по его спуску, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее также были найдены тела трех иностранных альпинистов.

Спасателями МЧС России обнаружены все четыре тела (три иностранца и один гражданин РФ). В настоящее время осуществляется спуск тел говорится в сообщении

26 июля группа двое альпинистов из Ставропольского края и Тульской области запросили помощь у спасателей. К моменту их прибытия, один из туристов умер. По данным прокуратуры республики, альпинист шел на гору Эльбрус со стороны урочища Джилы-Су. Его обнаружили волонтеры.