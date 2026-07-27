Спасатели завершили поисковые работы на Эльбрусе МЧС: тела трех иностранных альпинистов и тело россиянина эвакуировали с Эльбруса

Москва27 июл Вести.Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела трех иностранных альпинистов и тело альпиниста из Краснодарского края, все поисковые работы завершены. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

К поисково-спасательной операции привлекались 11 специалистов, добавили в ведомстве.

Спасатели МЧС России эвакуировали тела 3 погибших иностранных альпинистов и тело альпиниста из Краснодарского края со склона Эльбруса. На поляне Азау их передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов сказано в сообщении

24 июля группа из семи иностранцев отправилась на восхождение. На следующий день из-за резкого ухудшения погоды они сбились с маршрута на высоте 5100 метров. Двое туристов почувствовали себя плохо и скончались. Позже спасатели нашли еще одного выжившего, а также тела троих погибших членов группы.

26 июля на высоте 5300 метров погиб российский альпинист. В трудной ситуации оказались двое туристов, зарегистрировавших свой маршрут.

Возбуждены уголовные дела.