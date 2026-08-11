Москва11 авг Вести.Белорусский оппозиционный деятель Александр Милинкевич скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление его родственников.

Как уточняется, политик умер после продолжительной болезни. У него остались супруга, двое сыновей и внучка.

Милинкевич родился 25 июля 1947 года в городе Гродно. В середине 2000-х он создал в Белоруссии ряд оппозиционных движений. В 2006 году Милинкевич принял участие в белорусских президентских выборах от оппозиции. Тогда он набрал 6,12% голосов и проиграл действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко.

Перед выборами 2010 года Милинкевич заявил, что намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру. Однако позже он отказался от участия, объяснив это отсутствием единства среди представителей оппозиционного движения и несовершенством избирательного законодательства.