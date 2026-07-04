Один из основателей IT-рынка в России Александр Калинин умер на 72-м году жизни

Не стало одного из основателей российского IT-рынка Александра Калинина Один из основателей IT-рынка в России Александр Калинин умер на 72-м году жизни

Москва4 июл Вести.Один из основателей российского IT-рынка Александр Калинин скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил IT Channel News со ссылкой на его близкое окружение.

Калинин родился в Москве в 1955 году. После окончания МИФИ защитил кандидатскую диссертацию. В 1993 году Калинин основал одну из старейших российских IT-компаний "Компьюлинк", затем руководил компанией "Ланк-Москва", был первым замдиректора и исполняющим обязанности директора НИИ "Восход". С 2002 года Калинин был главным конструктором ГАС "Выборы".

В 2003 году Калинин вошел в число сооснователей Национальной компьютерной корпорации (НКК), в 2005–2021 гг. - ее президентом, позже возглавил группу "Аквариус".

Развитию отечественных информационных технологий Калинин посвятил более 30 лет жизни.