Причиной смерти создателя синтезатора "Поливокс" Владимира Кузьмина стал инсульт Создатель синтезатора "Поливокс" Владимир Кузьмин умер от инсульта

Москва16 июн Вести.Создатель синтезатора "Поливокс", инженер и конструктор Владимир Кузьмин умер 12 июня от третьего инсульта, сообщила пресс-служба Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ) в Telegram-канале.

С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина - разработчика и создателя легендарного советского синтезатора "Поливокс" написали в сообщении

Изобретатель родился 13 октября 1953 года во Владивостоке. Большую часть жизни провел в Екатеринбурге: в Свердловском горном институте по специальности "Автоматизация производственных процессов" он получил высшее образование, после чего работал инженером-электронщиком. В начале 1980-х годов Кузьмин возглавил разработку самого известного советского аналогового синтезатора "Поливокс".