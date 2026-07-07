Москва7 июл Вести.Оторвавшийся тромб мог стать причиной смерти участника ансамбля "Песняры" Владислава Мисевича. Об этом сообщил портал Onlíner со ссылкой на коллегу музыканта Валерия Дайнеко.

По словам артиста, он созвонился со вдовой музыканта Ольгой. Она рассказала ему, что вечером 6 июля Мисевич катался на роликах, после чего пришел домой, принял контрастный душ. Вскоре после этого ему стало плохо.

Вероятно, оторвался тромб сказал Дайнеко

Он добавил, что проблема с тромбами беспокоила Мисевича с самого детства.

Собеседник издания также добавил, что участник ансамбля до последнего дня находился в отличной физической форме. Поддерживать ее ему помогал спорт: зимой Мисевич ходил на лыжах и катался на коньках, а летом – на роликах.

Участник и один из основателей ансамбля "Песняры" Владислав Мисевич умер 6 июля в возрасте 81 года в Минске. Прощание с ним состоится 9 июля.