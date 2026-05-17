Москва17 мая Вести.Композитор Михаил Муромов впервые публично прокомментировал смерть своего сына Михаила, который ушел из жизни в возрасте 33 лет. О трагедии стало известно лишь спустя несколько лет после события. При этом сам артист долгое время не говорил об этом публично.

По словам Муромова, сын был для него наиболее близким из всех детей. Он отметил, что молодой человек вел активную и "бурную" жизнь, занимался разными проектами и отличался творческими способностями, в том числе быстро освоил игру на саксофоне.

Мы ведь с сыновьями особо не общались. Вот Мишка, который помер, он был ближе всех. Вообще даже странно, что он дожил до этих лет. Уж очень бурная у него была жизнь. Я проводил его в последний путь в 33 года. Он ведь был чрезвычайно талантлив. Миша саксофон освоил всего за неделю. Но в основном он занимался болтологией, очень много болтал сказал Муромов в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести"

Композитор также рассказал, что пытался влиять на решения сына и помогал ему при жизни, однако не всегда мог уберечь от сложных жизненных ситуаций.

Причиной смерти Михаила стал оторвавшийся тромб. Известно, что с детства у него были проблемы с сердцем.