Симоньян: Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем

Москва12 апр Вести.Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем. Об этом сообщила главред международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, передает РИА Новости.

По ее словам, Кеосаян ежедневно проходил по 10 тысяч шагов, педантично принимал лекарства и обследовался. Симоньян отмечает, что за здоровьем ее супруга постоянно следили врачи.

Перед госпитализацией режиссер весь день провел на ногах, а вечером он приехал на день рождения к общей подруге, рассказала она.

У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался заявила Симоньян

Она добавила, что уже на второй или третий день врачи сообщили ей о полном разрушении мозга режиссера, отметив, что надежды больше нет. Тем не менее Симоньян продолжала ежедневно разговаривать с Кеосаяном, читать ему и молиться.

Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили, рефлекторно. Глаза открывал, смотрел. Даже этот ад был лучше, чем сейчас, когда его вообще нет заключила она

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года, ему было 59 лет.

В феврале 2026 года Маргарита Симоньян приняла решение об учреждении премии имени ее покойного супруга. По ее словам, это решение было спонтанным.