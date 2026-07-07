Москва7 июлВести.Участник и один из основателей ансамбля "Песняры" Владислав Мисевич умер в возрасте 81 года, сообщает белорусский портал Sb.by со ссылкой на вдову музыканта Ольгу Мисевич.
Заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич, один из основателей и участник легендарного ВИА "Песняры", скончался в Минскеговорится в сообщении
Отмечается, что прощание с музыкантом состоится в четверг, 9 июля.
Мисевич был участником ансамбля "Песняры" с 1968 по 1992 год и в 1998 году. Он один из основателей и участник ВИА "Белорусские песняры" с 1998 по 2021 год.