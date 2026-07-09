Москва9 июл Вести.Музыкант, композитор, основатель "Поп-механики" Сергей Курехин был суперзвездой, привлекающий толпы своей харизмой. Так описал артиста режиссер Александр Поздняков в беседе с ИС "Вести".

9 июля исполнилось 30 лет со дня смерти Курехина.

За ним ходили толпы, потому что он обладал совершенно волшебной харизмой. Он зажигал, он был звездой, он был суперзвездой. Он был действительно настоящим капитаном. У него даже была такая куртка, ему привезли, по-моему, из Америки, на которой было вышито Captain. Он был капитаном этого сумасшедшего корабля, который назывался "Поп-механика" сказал Поздняков

"Поп-механика" была создана в 1984 году. Зрителям показывали театрализованное шоу с непостоянным составом исполнителей. На сцене выступали музыканты, певцы, актеры и художники разных школ и стилей, а единственным постоянным участником и идейным лидером был сам Курехин. Его номера включали элементы перформанса, могли сопровождаться цирковыми выступлениями, показом мод и другими вставными номерами.