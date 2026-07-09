Москва9 июл Вести.Переход музыканта Сергея Курехина в политическую сферу был закономерным, считает режиссер Сергей Дебижев. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Дебижев снял Курехина в фильмах "Два капитана 2" и "Комплекс невменяемости". По словам режиссера, основатель "Поп механики" не мог стоять на месте и заниматься исключительно искусством.

Последние [концерты] "Поп механики" были, конечно, за гранью добра и зла, что называется. И, наверное, это действительно было слишком. Это было слишком выразительно, это было слишком тяжело, в этом появились даже элементы какого-то демонизма, только ему понятного… То, что он переключился постепенно из музыкальной сферы в политическую, это было закономерно, потому что страна менялась сказал Дебижев

В последние годы жизни Курехин стал отходить от перформансов "Поп-механики". Музыкант стал сближаться с Эдуардом Лимоновым и вступил в "Национал-большевистскую партию" (НБП) (признана экстремистской в РФ).

Кто-то у него, конечно, был в серьезных соратниках, и прежде всего это был, конечно, Александр Дугин, с которым они дружили, с которым у них было полное взаимопонимание. И, конечно, влияние Дугина на Курехина, безусловно, было оказано. И это было сильное влияние. Он в каком-то смысле структурировал его миропонимание, структурировал его отношение к Родине добавил режиссер

Последнее интервью, которое Курехин дал федеральному телеканалу, вышло за день до его смерти. В нем он сначала по привычке иронизирует, а потом вдруг говорит искренне о любви к своей стране и желании "принимать какое-то посильное и деятельное участие".

9 июля исполнилось 30 лет со дня смерти музыканта. В мае 1996 года ему диагностировали саркому сердца. После операции шансы на выздоровление считались минимальными, в июле он скончался.