Москва31 мая Вести.Смерть российского актера Сергея Бодрова подкосила жизнь режиссера Алексея Балабанова. Он перестал быть прежним, рассказал актер Юрий Кузнецов, сыгравший немца Гофмана в фильме "Брат".

По его словам, которые приводит газета "Московский Комсомолец", Балабанов был с Бодровым в постоянном творческом тандеме.

Уход Сережи [Бодрова] его и подкосил, ведь это же Леша [Балабанов] выбрал Бодрову места для натурных съемок в Кармадонском ущелье. В Алексее тогда что-то надломилось, он перестал быть прежним сказал Кузнецов

Актер рассказал, что на съемочной площадке Бодров и Балабанов замечательно ладили. Он предположил, что их сблизил похожий молчаливый, вдумчивый характер.

Алексей Балабанов родился в 1959 году в Екатеринбурге. Он является автором культовых фильмов "Брат" и "Брат 2", а также других известных работ, таких как "Война", "Жмурки", "Мне не больно", "Груз 200", "Морфий", и других. Режиссер умер в 2013 году от острой сердечной недостаточности на 55-м году жизни.