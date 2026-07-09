Москва9 июл Вести.Киновед, продюсер, режиссер Сергей Шолохов рассказал ИС "Вести", как появилась теория, что "Ленин — гриб".

"Ленин — гриб" — сюжет-мистификация для программы ленинградского телевидения "Пятое колесо". Ведущий передачи Шолохов вместе с музыкантом Сергеем Курехиным серьезно рассуждали о свойствах грибов и экологии. Тогда телезрители впервые услышали о том, что основатель СССР, оказывается не человек.

Шутливая теория строилась на сходство разреза броневика, с которого выступал Ленин, и грибницы мухомора.

Ленин особенно любил мухоморы. В каком-то письме Розе Люксембург, кажется, он написал: "Вчера объелся мухоморов. Это было здорово... Слушал Бетховена — божественная нечеловеческая музыка, а Бетховен — это грибной дух в переводе с немецкого". Короче говоря, мы также обнаружили, что структура броневика совпадает со структурой грибницы. И два плаката, которые я составил вместе со своим братом Алексеем, украсили доказательную базу теории. И естественно, фрагменты фильмов с участием Ленина, особенно там, где Ленин идет и собирает грибы, — этот фрагмент тоже добавил убедительности пояснил Шолохов

9 июля исполнится 30 лет со дня смерти выдающегося музыканта и деятеля контркультуры Сергея Курехина. В 1984 году он прославился на всю страну, когда выпустил "Поп-механику" — проект на стыке музыки и театра.