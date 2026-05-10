Развенчаны семь мифов о легендарном телеведущем Владе Листьеве Додолев раскрыл факты и заблуждения о жизни и работе телеведущего Листьева

Москва10 мая Вести.Журналист и писатель Евгений Додолев развенчал семь популярных мифов о легендарном телеведущем Владиславе Листьеве.

Листьев был первым генеральным директором телеканала "ОРТ" (старое название Первого канала), а также автором и первым ведущим телепередач "Взгляд", "Поле чудес", "Тема" и "Час пик". Листьев был застрелен 1 марта 1995 года.

Согласно Додолеву, материалы которого приводит KP.RU, Листьев никогда не собирался отменять рекламу на телевидении – он лишь наводил порядок в рекламных потоках канала.

Миф о "мажорстве" Листьева также не соответствует действительности: он вырос в обычной семье, достиг успеха через труд, спорт и профессию, а не через привилегии.

Образ "дружной команды" вокруг Листьева также является заблуждением: он поддерживал профессиональные контакты, но с соведущими лично близко не общался.

Версия о том, что Листьев был "бабником", упрощена: у него были личные отношения и три брака, но они не выходили за рамки привычного для того времени поведения в кругу советской богемы 80-х годов.

Миф о полном заимствовании западных форматов в программах Листьева неверен: он адаптировал идеи, создавая новые телевизионные стандарты и формируя российскую аудиторию. Листьев не "изобретал форматы", но его заслуга в адаптации и внедрении западных моделей на российском телевидении была значительной.

Миф о том, что его убили исключительно за журналистскую деятельность, не подтверждается: мотив убийства, по мнению Додолева, скорее связан с бизнесом и финансовыми интересами.

Таким образом, Додолев подчеркивает, что многие легенды о Листьеве искажали его жизнь, работу и причины убийства.