"Новости и жизнь неразделимо связаны": журналисты "Вестей" о 35-летнем юбилее

Москва13 мая Вести.Ровно 35 лет назад, 13 мая 1991 года, вышел в эфир первый выпуск программы "Вести" и началось вещание телеканала "Россия". В день юбилея журналисты "Вестей" рассказали о главных принципах, отличающих эту информационную программу от других.

Шеф Европейского бюро ВГТРК Михаил Антонов особо отметил роль "Вестей" в защите интересов РФ.

"Вести" отличаются от любой другой глобальной информационной службы какого-то информационного холдинга тем, что они защищают интересы России и российского народа объяснил он

Для людей, которые создают эту программу, новости неотделимы от жизни, а жизнь - от новостей.

Если взять уровень концентрации таких людей, для которых новости и жизнь неразделимо связаны, то у нас в "Вестях" концентрация таких людей гигантская отметил собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов

Для военкоров "Вестей" особенно важен надежный тыл.

Каждый выезд на передовую ты понимаешь, что за твоей спиной - тыл, который состоит из редакторов, продюсеров рассказал директор ГТРК "Донецк" Андрей Руденко

Сегодня сотни корреспондентов работают на огромных просторах России сразу в 11 часовых поясах. ВГТРК вещает на 54 языках народов России, у корпорации уже почти 90 филиалов, 12 территориальных отделений.

У нас везде есть корреспондентские пункты, где мы можем обратиться друг к другу за помощью поделился руководитель корреспондентского бюро Южного федерального округа Александр Руденко

Одним из главных факторов успеха журналисты "Вестей" называют поддержку коллег.

Фундамент нашего успеха — это человеческое отношение друг к другу внутри коллектива. Когда в тебя верят, ты летишь, как на крыльях отметила руководитель Северо-Западного бюро ВГТРК Салима Зариф

Коллектив ВГТРК уже поздравили с юбилеем президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и многие другие.