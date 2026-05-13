Путин поздравил ВГТРК с 35-летием начала вещания

Путин поздравил ВГТРК с 35-летием программы "Вести" Путин поздравил ВГТРК с 35-летием начала вещания

Москва13 мая Вести.Российский президент Владимир Путин поздравил ВГТРК с 35-летием начала вещания. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

За прошедшие годы ВГТРК объединила вокруг востребованных временем задач сплоченную команду талантливых журналистов, репортеров, переводчиков, специалистов в области инфокоммуникационных технологий и по праву считается одним из крупнейших российских и глобальных медиахолдингов сказано в материале

Президент также добавил, что нынешний коллектив с честью продолжает профессиональные традиции предшественников, которые были мэтрами журналистики.

В поздравлении сказано, что сотрудники ВГТРК воплощают в жизнь содержательные аналитические, творческие, просветительские, социальные проекты, которые посвящены важным вопросам нацповестки, развитию регионов и значимым событиям в обществе.

Путин добавил, что особо отмечает тот факт, что в центре внимания сотрудников ВГТК – работа участников СВО, восстановление жизни в Донбассе и Новороссии.

Глава российского государства выразил уверенность, что "высочайшая компетентность и ответственность перед многомиллионной аудиторией" позволят сотрудникам ВГТРК продолжать успешно трудиться, достигать своих целей.