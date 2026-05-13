Москва13 мая Вести.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила всех сотрудников Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) с 35-летием со дня выхода в эфир первого выпуска программы "Вести".

Проект появился как результат более современных и искренних подходов к освещению событий в стране и в мире команды молодых энтузиастов-профессионалов, в короткий срок стал по-настоящему всероссийским и всеохватным. С тех пор невозможно представить жизнь нашей огромной страны и всего широкого русского мира без знакомых слов: "Здравствуйте. В эфире "Вести" говорится в поздравительной телеграмме Валентины Матвиенко

По ее словам, в каждодневных хрониках информационная служба ВГТРК пишет "полную, многоцветную, честную летопись, историю нашей страны".

Отдельно Матвиенко отметила военных корреспондентов "Вестей", которых назвала "настоящими народными корреспондентами", а также выразила слова благодарности ветеранам информационного цеха ВГТРК и лично генеральному директору Олегу Добродееву за "неоценимый вклад в поддержание и передачу из поколения в поколение самых благородных новостных традиций, заложенных первой командой "Вестей".

Ранее коллектив ВГТРК поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.