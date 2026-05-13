Москва13 мая Вести.Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев поздравил коллектив Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) с 35-летием со дня выхода в эфир первого выпуска программы "Вести". Текст обращения опубликован на официальном сайте ведомства.

От всей души поздравляю телеканал "Россия 1" и всю команду ВГТРК со знаменательной датой – 35-летием с начала информационного вещания канала говорится в публикации

Шадаев отметил, что за годы работы телеканал стал флагманом российского телевидения и настоящим символом единения страны. На сегодняшний день сеть вещания ВГТРК охватывает все регионы РФ, включая новые.

Региональные филиалы ВГТРК обеспечивают актуальность контента и укрепляют связь между федеральной и местной повесткой, а многоязычное вещание на 56 языках народов России помогает сохранять этнокультурное разнообразие нашей страны добавил он

Министр также обратил внимание на вклад, который телеканал "Россия 1" сделал в развитие отечественного кинематографа. По его словам, фильмы и сериалы, которые создаются при участии канала, не только развлекают, но и "просвещают, сохраняя и приумножая культурное наследие РФ".

Шадаев выразил уверенность в том, что у телеканала будет еще много ярких проектов и выдающихся достижений.

Также с 35-летием со дня выхода в эфир первого выпуска программы "Вести" ВГТРК поздравили президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, помощник президента России Владимир Мединский и первый заместитель руководителя Администрации президента России Алексей Громов.