Народный артист РФ Лепс рассказал, что Жириновский часто посещал его концерты

Лепс рассказал, что Жириновский часто посещал его концерты Народный артист РФ Лепс рассказал, что Жириновский часто посещал его концерты

Москва25 апр Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский любил музыку и находил время для посещения концертов звезд российской эстрады. Об этом народный артист России Григорий Лепс рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что Жириновский часто приходил на его концерты.

Было очевидным, что он свой человек, и люди ему верили. Я вот, например, ему верил. Он бывал на моих частных выступлениях, находясь возле сцены, говорил: "Гриша, вот эта песня просто прекрасна!" рассказал Лепс

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в характере Владимира Жириновского сочеталось многое, что на первый взгляд кажется несочетаемым.