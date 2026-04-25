Москва25 апрВести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский любил музыку и находил время для посещения концертов звезд российской эстрады. Об этом народный артист России Григорий Лепс рассказал в документальном фильме "Владимир Жириновский" телеканала "Россия 1", сообщает ИС "Вести".
Он отметил, что Жириновский часто приходил на его концерты.
Было очевидным, что он свой человек, и люди ему верили. Я вот, например, ему верил. Он бывал на моих частных выступлениях, находясь возле сцены, говорил: "Гриша, вот эта песня просто прекрасна!"рассказал Лепс
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в характере Владимира Жириновского сочеталось многое, что на первый взгляд кажется несочетаемым.