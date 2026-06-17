СК Белоруссии идентифицировал личности более 40 погибших на Украине сограждан

Белорусские следователи установили личности 40 погибших на Украине сограждан СК Белоруссии идентифицировал личности более 40 погибших на Украине сограждан

Москва17 июн Вести.Правоохранительные органы Белоруссии в ходе следственных действий идентифицировали более сорока граждан республики, погибших в зоне конфликта на Украине.

Об этом сообщил следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета (СК) республики Андраник Хачатарян в эфире телеканала ОНТ.

По его данным, все установленные граждане являлись участниками вооруженного формирования "Полк имени Калиновского", которое признано в Белоруссии террористической организацией.

Хачатарян заявил, что в рамках расследования уголовного дела удалось поименно установить свыше сорока белорусских бойцов данного военизированного объединения, которые лишились жизни на территории Украины.

Лишь трое из этого списка были погребены на родине, в границах Белоруссии, заключил следователь.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ отмечал, что спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании намерены использовать "полк Калиновского" в целях дестабилизации ситуации в Белоруссии. Он подчеркивал, что боевики этой группировки участвуют в украинском конфликте на стороне ВСУ.