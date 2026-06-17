Москва17 июнВести.Правоохранительные органы Белоруссии в ходе следственных действий идентифицировали более сорока граждан республики, погибших в зоне конфликта на Украине.
Об этом сообщил следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета (СК) республики Андраник Хачатарян в эфире телеканала ОНТ.
По его данным, все установленные граждане являлись участниками вооруженного формирования "Полк имени Калиновского", которое признано в Белоруссии террористической организацией.
Хачатарян заявил, что в рамках расследования уголовного дела удалось поименно установить свыше сорока белорусских бойцов данного военизированного объединения, которые лишились жизни на территории Украины.
Лишь трое из этого списка были погребены на родине, в границах Белоруссии, заключил следователь.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ отмечал, что спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании намерены использовать "полк Калиновского" в целях дестабилизации ситуации в Белоруссии. Он подчеркивал, что боевики этой группировки участвуют в украинском конфликте на стороне ВСУ.