Москва28 апр Вести.Военнослужащие ВСУ из подразделений радиоэлектронной разведки прослушивают пилотов авиакомпании "Белавиа", сотрудников гомельского военкомата, а также переговоры на других белорусских объектах. Об этом рассказал украинский военнопленный Сергей Валявский.

По его словам, которые передает ТАСС, было непонятно, зачем именно нужно прослушивать эти объекты.

Там было четыре направления, которые [нам] определили. Это гомельский ОВК, гомельская [инспекция] МНС, НПЗ Мозырского района и переговоры пилотов с диспетчерами "Белавиа" сказал он

В феврале на Украине заявили, что Киев может наносить удары по территории Белоруссии.