Москва7 июн Вести.Основатель и лидер рок-группы "Опасные соседи" Глеб Малечкин умер на 63-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" продюсер Ольга Король-Бородюк.

Глеба больше нет. Ушел из жизни Глеб Малечкин, основатель и лидер группы "Опасные соседи". Его называли Глебушкой. Обаятельный и жизнерадостный, он был всеобщим любимцем написала продюсер

"Опасные соседи" - советская и российская рок-группа была основана в Ленинграде зимой 1983 года. Много раз меняла состав, но Малечкин неизменно играл на гитаре и был вокалистом.