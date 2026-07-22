В Белгороде при атаке ВСУ погиб секретарь горкома КПРФ Александр Логвинов

При атаке на Белгород погиб член обкома КПРФ Александр Логвинов В Белгороде при атаке ВСУ погиб секретарь горкома КПРФ Александр Логвинов

Москва22 июл Вести.В Белгороде в результате удара украинских войск по гражданским объектам погиб секретарь городского комитета КПРФ Александр Логвинов. Информация о гибели политика появилась на сайте Белгородского регионального отделения партии.

21 июля 2026 года Белгородская областная партийная организация понесла тяжелую, невосполнимую утрату. В результате террористической атаки вооруженных формирований Украины по гражданской инфраструктуре города Белгорода погиб член обкома, секретарь Белгородского горкома КПРФ Логвинов Александр Алексеевич говорится в публикации

Логвинов был членом обкома, неоднократно избирался кандидатом в депутаты различных уровней, много лет занимал пост секретаря по протестным действиям и входил в бюро комитета городского отделения КПРФ.

Его партийный труд отмечен памятными медалями ЦК КПРФ и почетными грамотами. В сообщении партийцы называют Логвинова добросовестным и ответственным товарищем, коммуникабельным и доброжелательным человеком.

Прощание с Александром Логвиновым состоится 23 июля в 11.00 по адресу: Белгород, улица Сумская, дом №14.

Региональное отделение КПРФ выразило соболезнования родным и близким погибшего.