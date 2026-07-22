Москва22 июлВести.В Белгороде в результате удара украинских войск по гражданским объектам погиб секретарь городского комитета КПРФ Александр Логвинов. Информация о гибели политика появилась на сайте Белгородского регионального отделения партии.
21 июля 2026 года Белгородская областная партийная организация понесла тяжелую, невосполнимую утрату. В результате террористической атаки вооруженных формирований Украины по гражданской инфраструктуре города Белгорода погиб член обкома, секретарь Белгородского горкома КПРФ Логвинов Александр Алексеевичговорится в публикации
Логвинов был членом обкома, неоднократно избирался кандидатом в депутаты различных уровней, много лет занимал пост секретаря по протестным действиям и входил в бюро комитета городского отделения КПРФ.
Его партийный труд отмечен памятными медалями ЦК КПРФ и почетными грамотами. В сообщении партийцы называют Логвинова добросовестным и ответственным товарищем, коммуникабельным и доброжелательным человеком.
Прощание с Александром Логвиновым состоится 23 июля в 11.00 по адресу: Белгород, улица Сумская, дом №14.
Региональное отделение КПРФ выразило соболезнования родным и близким погибшего.