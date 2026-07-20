В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, трое ранены

Житель Белгородской области погиб при ударе FPV-дрона по мотоциклу В Белгородской области в результате атак ВСУ один человек погиб, трое ранены

Москва20 июл Вести.В Белгородском округе Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погиб мужчина, сообщает региональный Оперштаб в мессенджере MAX.

В Белгородском округе вчера вечером на участке автодороги Малиновка – Отрадное от удара FPV-дрона по мотоциклу погиб мужчина говорится в публикации

Отмечается что личность погибшего удалось установить только на следующий день. В штабе принесли соболезнования родным и близким.

Двое мужчин пострадали при атаке беспилотника на коммерческий объект в поселке Дубовое. Один получил множественные осколочные ранения руки и ног, другой – осколочное ранение предплечья. Их отвезли на лечение в городскую больницу №2 Белгорода. Повреждены три автомобиля.

В Белгороде беспилотник также атаковал коммерческий объект: осколочные ранения плеча и лица получил мужчина. Его везут в городскую больницу №2 Белгорода. Здание объекта и остекление остановочного павильона повреждены, добавили в штабе.