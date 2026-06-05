Мужчина погиб при атаке украинского дрона на предприятие в Белгородской области

Украинский дрон атаковал предприятие в Белгородской области, погиб мужчина Мужчина погиб при атаке украинского дрона на предприятие в Белгородской области

Москва5 июн Вести.В Белгородской области украинский дрон атаковал предприятие. В результате смертельные ранения получил один человек, еще одного пострадавшего увезли в больницу. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В Краснояружском округе в поселке Отрадовский FPV-дрон ударил по предприятию. Мужчина, находившийся на территории, скончался от полученных травм говорится в сообщении штаба в мессенджере MAX

Пострадавшего доставили к медикам бойцы "БАРС-Белгород", у него осколочные ранения головы и ног. После оказания необходимой помощи его планируют перевезти в горбольницу в областной центр.