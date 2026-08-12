В 73 года умер экс-депутат Госдумы Романович Миронов сообщил о смерти экс-депутата Госдумы Романовича

Москва12 авг Вести.Депутат Государственной думы VI созыва Александр Романович умер на 74-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Ушел из жизни наш соратник, секретарь президиума центрального совета "Справедливой России" по вопросам международной политики Александр Романович написал глава "СР"

Он отметил, что политик отдал 20 лет жизни защите интересов России за рубежом. Романович служил офицером в Мали, на Кубе, в Европе, Латинской Америке, Анголе и Мозамбике.

Романовичу было 73 года. Был членом "Справедливой России" с 2006 года. Депутатскую должность в Госдуме занимал с 2011 по 2016 годы.