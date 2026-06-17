Москва17 июн Вести.Ушел из жизни летчик-космонавт, депутат Государственной думы Александр Самокутяев. Ему было 56 лет.

О смерти Самокутяева сообщила пресс-служба губернатора Пензенской области. Соболезнования родным и близким политика выразили губернатор региона Олег Мельниченко и председатель законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков.

Александр Михайлович Самокутяев много сделал для того, чтобы прославить наш пензенский край и сделать лучше жизнь людей в родном регионе. Добрая и светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах говорится в сообщении на сайте губернатора

Самокутяев родился в Пензе в 1970 году. В 1992 году он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, в 2000 году – Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина.

Первый полет Самокутяева на МКС состоялся в 2011 году, тогда он провел на орбите около полугода и выполнил 48 научных экспериментов.

В 2014 году Самокутяев полетел на международную станцию второй раз. В 2020 году он был избран депутатом Госдумы.