В Подмосковье прошло прощание с космонавтом Александром Самокутяевым Церемония прощания с космонавтом Александром Самокутяевым прошла в Подмосковье

Москва19 июн Вести.В Москве на Федеральном военном мемориальном кладбище "Пантеон защитников Отечества" прошла траурная церемония прощания с российским космонавтом, Героем России Александром Самокутяевым. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня мы провожаем в последний полет своего друга, своего коллегу. Вся его жизнь была служением Родине, интересам страны… Очень важно передавать свои знания следующему поколению космонавтов, и это он делал от души... заявил замглавы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев

Прощание с Героем России прошло под шествие почетного караула и звуки оркестра. Соболезнования выразили представители правительства Пензенской области, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие.

Кроме родственников и друзей траурную церемонию посетили члены Госдумы, военнослужащие, представители ракетно-космической отрасли.

Уроженец Пензы, Александр Самокутяев скончался 17 июня на 57-м году жизни. В 1992-1998 гг. служил в Военно-воздушных силах Минобороны РФ в Дальневосточном военном округе. В 2000-2003 годах занимал должность начальника отделения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. С 2005 по 2020 годы работал космонавтом-испытателем. В 2012 году получил звание Героя РФ, был почетным гражданином Пензы и города Гагарин Смоленской области.

Первый полет в космос в качестве командира корабля "Союз ТМА-21" Самокутяев совершил в 2011 году. В 2014 году совершил второй полет, совершив выход в открытый космос продолжительностью более 10 часов.