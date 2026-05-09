Москва9 мая Вести.В Подмосковье родственникам легендарного летчика Николая Терехина передана "Золотая Звезда" Героя России, присвоенная ему посмертно президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Николай Терехин - один из двух советских пилотов, трижды совершивших воздушный таран. Он погиб в декабре 1942 года в возрасте 26 лет, его самолет был сбит над Новгородской областью. При жизни его дважды представляли к званию Героя Советского Союза, однако оба раза документы терялись. В марте 2026 года Владимир Путин присвоил майору Терехину звание Героя России посмертно.

Благодаря таким людям, как Николай Васильевич Терехин, мы и отмечаем Победу 9 мая. Мне очень приятно, что сегодня эта церемония проходит в Подмосковье, и что награда нашла своего героя заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передавая награду родным Героя РФ

В свою очередь заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, генерал-полковник Владимир Кравченко отметил, подвиг Терехина золотой нитью вписан в историю истребительной авиации. За время Великой Отечественной войны полк под командованием Терехина сбил 31 вражеский самолет, а лично он - 17 самолетов.