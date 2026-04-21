Москва21 апрВести.В Брянске на 88-м году ушел из жизни легендарный советский летчик, Герой Советского Союза Иван Андреевич Кашин. Об этом сообщили в Брянской горадминистрации, передает канал "Новости Брянска".
Почетный гражданин города Брянска стал настоящим героем после событий с захватом самолета террористами в 1973 году.
Командуя воздушным судном Як-40, Иван Андреевич проявил исключительное хладнокровие и героизм при попытке угона самолета террористамиговорится в сообщении
Летчик сумел подать сигнал бедствия, а затем совершил вынужденную посадку в Москве в экстремальных погодных условиях. При штурме лайнера преступники были обезврежены, экипаж и пассажиры остались живы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1973 года Иван Андреевич Кашин был удостоен звания Героя Советского Союза за высокое летное мастерство и героизм.
Для всех, кто знал Ивана Андреевича, он навсегда останется символом мужества, отваги и беззаветного служения Родинеотметили в пресс-службе администрации
Власти Брянской области выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.