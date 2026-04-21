В Брянске умер командир захваченного в 1973 году террористами самолета

Командир захваченного террористами в 1973 году самолета скончался в Брянске В Брянске умер командир захваченного в 1973 году террористами самолета

Москва21 апр Вести.В Брянске на 88-м году ушел из жизни легендарный советский летчик, Герой Советского Союза Иван Андреевич Кашин. Об этом сообщили в Брянской горадминистрации, передает канал "Новости Брянска".

Почетный гражданин города Брянска стал настоящим героем после событий с захватом самолета террористами в 1973 году.

Командуя воздушным судном Як-40, Иван Андреевич проявил исключительное хладнокровие и героизм при попытке угона самолета террористами говорится в сообщении

Летчик сумел подать сигнал бедствия, а затем совершил вынужденную посадку в Москве в экстремальных погодных условиях. При штурме лайнера преступники были обезврежены, экипаж и пассажиры остались живы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1973 года Иван Андреевич Кашин был удостоен звания Героя Советского Союза за высокое летное мастерство и героизм.

Для всех, кто знал Ивана Андреевича, он навсегда останется символом мужества, отваги и беззаветного служения Родине отметили в пресс-службе администрации

Власти Брянской области выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.