Москва22 маяВести.Беспилотный летательный аппарат нанес удар по такси в Брянской области. В результате атаки БПЛА погиб пассажир, водитель в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Инцидент произошел в городе Севск.
У 28-летней девушки серьезное ранение головы, осколочные ранения бедра, она в тяжелом состоянии. … Ее пассажир погибла на местенаписано в канале Хинштейна в MAX
Губернатор отметил, что вся необходимая помощь будет оказана пострадавшей жительнице Курской области.