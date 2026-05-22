Один человек погиб, один пострадал после удара БПЛА по такси в Брянской области В Брянской области БПЛА атаковал такси, погиб пассажир

Москва22 мая Вести.Беспилотный летательный аппарат нанес удар по такси в Брянской области. В результате атаки БПЛА погиб пассажир, водитель в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в городе Севск.

У 28-летней девушки серьезное ранение головы, осколочные ранения бедра, она в тяжелом состоянии. … Ее пассажир погибла на месте написано в канале Хинштейна в MAX

Губернатор отметил, что вся необходимая помощь будет оказана пострадавшей жительнице Курской области.