В Брянской области один человек погиб и один пострадал при ударе БПЛА по авто

Водитель погиб при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Брянской области В Брянской области один человек погиб и один пострадал при ударе БПЛА по авто

Москва30 апр Вести.Водитель погиб в результате удара дрона-камикадзе по машине в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в MAX.

Дрон настиг гражданский автомобиль в хуторе Чаков Погарского района.

В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, водитель автомобиля погиб пишет Богомаз

Пассажир машины получил осколочные ранения, его доставили в больницу. Само транспортное средство было повреждено при атаке.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что им окажут необходимую поддержку и материальную помощь.