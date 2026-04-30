Москва30 апрВести.Водитель погиб в результате удара дрона-камикадзе по машине в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в MAX.
Дрон настиг гражданский автомобиль в хуторе Чаков Погарского района.
В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, водитель автомобиля погибпишет Богомаз
Пассажир машины получил осколочные ранения, его доставили в больницу. Само транспортное средство было повреждено при атаке.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что им окажут необходимую поддержку и материальную помощь.