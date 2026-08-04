Москва4 авгВести.В селе Лобки дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, его водитель погиб, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
Он принес глубокие соболезнования родным погибшего и заверил, что семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
В селе Лобки Погарского района в результате нападения дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб водительнаписал Ковальчук в MAX
Всего за прошедшие сутки, сообщил он, над территорией Брянской области подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону было уничтожено 157 вражеских БПЛА самолетного типа.