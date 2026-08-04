При атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль под Брянском погиб водитель

Водитель погиб при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в Брянской области При атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль под Брянском погиб водитель

Москва4 авг Вести.В селе Лобки дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль, его водитель погиб, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Он принес глубокие соболезнования родным погибшего и заверил, что семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

В селе Лобки Погарского района в результате нападения дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб водитель написал Ковальчук в MAX

Всего за прошедшие сутки, сообщил он, над территорией Брянской области подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону было уничтожено 157 вражеских БПЛА самолетного типа.