Один человек погиб и 13 пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

Водитель пожарного автомобиля погиб при атаке ВСУ на брянский поселок Один человек погиб и 13 пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

Москва20 июл Вести.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук привел данные о последствиях ударов ВСУ, нанесенных по территории региона.

По данным руководителя субъекта, в результате атак ВСУ погиб один человек, еще 13 получили ранения.

Смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, который выехал на тушение пожара написал Егор Ковальчук в MAX

Врио губернатора Брянской области также сообщил, что ранения получили жители в Погарском и Стародубском районах.

Всего за минувшие сутки над Брянской областью сбили 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В поражении целей участвовали расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, бойцы мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", сотрудники МВД и Росгвардии.