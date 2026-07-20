Москва20 июлВести.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук привел данные о последствиях ударов ВСУ, нанесенных по территории региона.
По данным руководителя субъекта, в результате атак ВСУ погиб один человек, еще 13 получили ранения.
Смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, который выехал на тушение пожаранаписал Егор Ковальчук в MAX
Врио губернатора Брянской области также сообщил, что ранения получили жители в Погарском и Стародубском районах.
Всего за минувшие сутки над Брянской областью сбили 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В поражении целей участвовали расчеты средств противовоздушной обороны Минобороны России, бойцы мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", сотрудники МВД и Росгвардии.