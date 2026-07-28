Офис Зеленского предложил возбудить дело против Лукашенко Reuters: офис Зеленского предложил возбудить дело против Лукашенко

Москва28 июл Вести.Офис главы киевского режима Владимира Зеленского обратился к генеральному прокурору Украины с предложением рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, инициатива стала ответом на обращение белорусского оппозиционного "Форума демократических сил Беларуси", направленное украинским властям в мае.

Цитата: "Сегодня нет никаких перспектив того, что президент Белоруссии предстанет перед украинским судом."

Как отмечает Reuters, перспектив судебного процесса в отношении Лукашенко нет, однако возможные обвинения могут использоваться Киевом и представителями белорусской оппозиции как дополнительный аргумент в пользу сохранения западного давления на Минск.